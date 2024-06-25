Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордеры на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова. Это решение было принято в контексте ситуации в Украине, сообщается в пресс-релизе суда.

Согласно МУС, Шойгу и Герасимов «несут ответственность за ракетные удары, нанесенные российскими вооруженными силами по объектам электроэнергетики Украины в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года».

«За это время российские вооруженные силы нанесли многочисленные удары по электростанциям и подстанциям в нескольких населенных пунктах Украины», — говорится в сообщении суда.

Изначально ордеры были засекречены, но МУС решил, что их раскрытие может способствовать предотвращению дальнейших преступлений.

В марте 2024 года МУС выдал ордеры на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом РФ Виктора Соколова. Их также обвинили в ударах по украинской электроэнергетической инфраструктуре за тот же период.

«Есть достаточные основания полагать, что они несут индивидуальную уголовную ответственность за указанные преступления, поскольку совершили эти деяния совместно и/или через других лиц, отдали приказ о совершении преступлений и/или не осуществляли надлежащего контроля над силами, находящимися под их командованием», — говорится в заявлении МУС.

Ранее, весной, МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Кремль тогда заявил, что эти решения не имеют юридической силы, поскольку Россия не является участником Римского статута, на основе которого действует МУС.

«Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные «рецепты» на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными», — отметила представитель МИД РФ Мария Захарова.