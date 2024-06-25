ТУРЦИЯ
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Президенты Турции и РФ обсудили теракты в Дагестане
Президент Эрдоган осудил нападения в Дагестане, выразил соболезнования и подтвердил готовность Турции продолжить усилия по прекращению всех конфликтов в регионе
Президенты Турции и РФ обсудили теракты в Дагестане
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Others
25 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Основной темой беседы стали недавние террористические атаки в Дагестане.

По информации Управления коммуникаций Администрации президента Турции, Эрдоган решительно осудил нападения и подчеркнул, что Турция выступает против всех форм терроризма. Он выразил соболезнования российскому народу в связи с погибшими и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ходе разговора турецкий лидер также заявил о намерении своей страны продолжать усилия по прекращению всех конфликтов в регионе.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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