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Депутатов РФ приучат отпрашиваться
В Госдуме предложили лишать статуса депутатов и сенаторов за выезд за границу без согласования
Депутатов РФ приучат отпрашиваться
Фото: Reuters / Others
25 июня 2024 г.

Депутатов Госдумы и сенаторов смогут лишать статуса, если они выедут за границу без согласования с руководством палат парламента. Об этом сообщили «Ведомостям» два источника в Госдуме.

По словам одного из них, такие поправки в закон о статусе сенатора и депутата Госдумы разрабатываются по поручению спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина.

«Планируется ввести запрет на выезд депутатам и сенаторам без согласования. Игнорирование будет являться основанием для лишения мандата», — говорит источник. Второй источник подтвердил, что такой законопроект находится в стадии проработки.

В настоящее время депутаты Госдумы обязаны информировать руководство о выезде за границу, а зарубежные командировки согласовываются на совете Думы с участием руководства нижней палаты.

В июле 2023 года были приняты поправки в закон о гостайне, которые ограничивают право на выезд для сенаторов и депутатов, осведомленных в секретной информации. Решение об ограничении права на выезд принимается председателями Совета Федерации и Госдумы. Аналогичная норма действует и для депутатов законодательных собраний.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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