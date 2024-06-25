Большие планы

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух 23 июня отправился с четырехдневным официальным визитом в Узбекистан. Он встретился с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым, а также поприсутствовал на открытии в Ташкенте посольства Монголии — до этого в узбекской столице действовало почетное консульство Монголии. Узбекский лидер пообещал в ближайшее время открыть свое посольство в Улан-Баторе.

По словам двух лидеров, эта поездка «открывает новую страницу в развитии многоплановых отношений между двумя странами».

Монголия и Узбекистан подписали свыше 10 соглашений о сотрудничестве для углубления товарооборота между государствами, среди них соглашения в области сельского хозяйства, горнодобывающей и легкой промышленности, транспорта, логистики, туризма, образования, культуры и здравоохранения.

Стороны договорились о поставках кашемира и шерсти, мяса и мясных продуктов, кожи из Монголии, а также импорте овощей и фруктов, удобрений, лекарств, бытовой техники, пластмассы, резины, стройматериалов, готового текстиля и обуви из Узбекистана. Во второй половине этого года пройдет первое заседание межправительственной комиссии по реализации согласованных проектов.

Особое внимание лидеры уделили развитию промышленного сотрудничества между узбекскими и монгольскими компаниями. Президенты пообещали активно поддерживать частные бизнес-инициативы предпринимателей. Для этого до конца года планируется принять соглашения о взаимной защите инвестиций и принципах налогообложения.

Как пояснили в Улан-Баторе, также подписаны соглашения о воздушном и автомобильном транспорте, помимо этого «стороны договорились использовать безвизовый режим для открытия прямого авиарейса Улан-Батор — Ташкент, увеличения экспорта и импорта товаров, развития туризма».

Помимо этого, по итогам бизнес-форума «Монголия — Узбекистан», в котором участвовали 300 предприятий, было решено организовывать совместные выставки и торговые ярмарки, также в Ташкенте планируют открыть монгольский медицинский диагностический центр.

Сотрудничество набирает обороты

Страны отметили, что на уровне правительств, отраслевых министерств и ведомств все чаще происходят контакты и обмены, растут объемы товарооборота, укрепляются межпарламентские связи, продолжается взаимная поддержка в раках международных организаций.

Так, Монголия стала одной из первых стран, полностью поддержавших вступление Ташкента во Всемирную торговую организацию. Не исключено, что Улан-Батор может получить приглашение поучаствовать в некоторых региональных проектах, например, стать наблюдателем Консультативного совета глав государств Центральной Азии.

В ближайшие 5-10 лет страны планируют увеличить взаимную торговлю за счет расширения объемов поставок востребованной продукции. Страны договорились о проведении промышленных выставок в двух столицах, также планируется взаимное упрощение условий доступа на рынки.

В рамках промышленной кооперации стороны собираются сотрудничать в области геологоразведки, освоения и переработки сырьевых ресурсов.

Улан-Батор и Ташкент также планируют провести совместный анализ наиболее эффективных транспортных коридоров, в том числе пролегающих через Китай и Киргизию.

Они также договорились налаживать академические обмены между ведущими университетами и возобновить обучение монгольских студентов в Узбекистане на основе грантов.

В ответ на визит монгольского лидера президент Узбекистана принял приглашение посетить Монголию с визитом «для продолжения плодотворного диалога».

Непростые отношения в ЦА

Другие страны Центральной Азии с Монголией связывают довольно неровные отношения. С одной стороны, они близки географически, у них тесные историко-культурные связи. С другой — Улан-Батор не предлагает странам региона больших инвестиционных возможностей. К тому же у стран региона нет общей границы с Монголией, у них разный уровень экономического развития.

При этом, с геополитической точки зрения, у сторон схожее стратегическое положение и возможности на международной арене — они граничат с Китаем и РФ, а также проводят многовекторную политику, ориентируясь в том числе и на западные страны.

Монголия, хотя и является частью Центральной Азии с географической точки зрения, отношения с другими странами региона у нее развиты слабо. Она обычно ориентируется на Москву и Пекин, считая другие государства, включая, кстати, и США, «третим соседом».

Самый близкий друг в регионе

Из всех стран региона наиболее тесно Монголия взаимодействует с Казахстаном, в стране проживает крупная диаспора этнических казахов — свыше 100 тыс. человек, это, по разным данным, от 4 до 7% населения Монголии.

Товарооборот между государствами составляет более $104 млн, между странами подписано свыше 50 двусторонних соглашений и договоров, Улан-Батор и Астана обсуждают возможность расширения отношений до уровня стратегического партнерства.

В отличие от Казахстана, Узбекистан лишь недавно стал проявлять интерес к сотрудничеству с Монголией, преимущественно стороны активно взаимодействуют в сельскохозяйственной сфере, причем не только обмениваются продукцией, но также научным и практическим опытом в этой сфере. В 2022 году товарооборот продовольственной и аграрной продукции между государствами составил порядка $5,5 млн, при этом большая часть пришлась на экспорт из Узбекистана в Монголию.

В целом Монголия рассматривает Узбекистан в качестве транзитного хаба, учитывая, что у самой страны нет выхода к Мировому океану, поэтому она заинтересована в использовании географического положения Узбекистана.

Проблемы на пути

Главным препятствием на пути к расширению сотрудничества между Улан-Батором и странами ЦА остается довольно сложная логистика. Между Монголией и государствами региона нет прямой железнодорожной связи, в основном весь товарообмен идет через Новосибирск.

Ключевыми партнерами Монголии стали Россия и Китай, с которыми она граничит. На КНР приходится 73%, а на РФ — 23 % от общего объема внешней торговли страны.

Еще одно препятствие — ориентированность Монголии и стран ЦА на экспорт сырья, в частности, продукции горно-металлургического комплекса и агросектора, а это делает их серьезными конкурентами на мировых сырьевых рынках.