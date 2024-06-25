13-летний Оран Ноулсон, страдающий тяжелой формой эпилепсии, стал первым пациентом, которому вживили новый нейростимулятор, предназначенный для контроля припадков. Об этом сообщает BBC.

Устройство, вживляемое прямо в череп, посылает сигналы, проникающие глубоко в мозг, что позволило сократить частоту дневных приступов у подростка примерно в пять раз. Операция была проведена в рамках клинических испытаний в октябре прошлого года в лондонской детской больнице.

Лечение Орана осуществляется в рамках проекта CADET, направленного на оценку безопасности и эффективности глубокой стимуляции мозга у пациентов с тяжелой эпилепсией. Клинические испытания проводятся в больнице Грейт-Ормонд-стрит совместно с учеными из Университетского колледжа Лондона, клиник Королевского колледжа и Оксфордского университета. Хирурги, проводившие операцию, работали с ювелирной точностью, так как погрешность при установке электродов не могла превышать 1 мм.

Нейростимулятор разработан британской компанией Amber Therapeutics. Хотя методика глубокой стимуляции мозга уже использовалась ранее, новизна данного устройства заключается в его вживлении непосредственно в череп, в отличие от предыдущих устройств, которые помещались в грудную клетку.

Оран не испытывает никаких ощущений от работы устройства и часто забывает о его существовании. Аппарат можно подзаряжать ежедневно, надев на голову беспроводные наушники и занимаясь параллельно другими делами.

В рамках клинических испытаний нейростимулятор будет вживлен еще трем детям с таким же редким синдромом.