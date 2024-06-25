Вдова убитого террористами в Дербенте священника: террорист сразу выстрелил в голову

Вдова убитого террористами в Дербенте священника церкви покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова опровергла информацию о перерезанном горле мужа. По ее словам, его убили выстрелом в голову. Николай Котельников прослужил священником более 40 лет. По последним данным, в результате нападений в Махачкале и Дербенте от рук террористов погибли 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В Дагестане объявлен трехдневный траур. #trtнарусском #россия #дагестан #священник #дербент #теракт #нападение #террористы #КТО #новости #трт #новостимира