ПОЛИТИКА
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Вдова убитого террористами в Дербенте священника: террорист сразу выстрелил в голову
Вдова убитого террористами в Дербенте священника церкви покрова Пресвятой Богородицы Николая Котельникова опровергла информацию о перерезанном горле мужа. По ее словам, его убили выстрелом в голову. Николай Котельников прослужил священником более 40 лет. По последним данным, в результате нападений в Махачкале и Дербенте от рук террористов погибли 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В Дагестане объявлен трехдневный траур. #trtнарусском #россия #дагестан #священник #дербент #теракт #нападение #террористы #КТО #новости #трт #новостимира
Вдова убитого террористами в Дербенте священника: террорист сразу выстрелил в голову / Others
25 июня 2024 г.
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