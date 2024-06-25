Высокопоставленные чиновники ООН предупредили Израиль о возможной приостановке гуманитарных операций в секторе Газа, если не будут приняты срочные меры по защите сотрудников. Об этом AP сообщили два представителя ООН на условиях анонимности.

В письме, направленном израильским властям, ООН требует обеспечить прямую связь между гуманитарными работниками и израильскими военными на местах. Окончательное решение о приостановке операций пока не принято, переговоры продолжаются.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН уже приостановила доставку помощи с пирса, построенного США, из соображений безопасности. Представитель организации Стив Таравелла заявил: «Ракеты попадают в наши помещения, несмотря на координацию действий для избежания конфликтов. Склады ВПП дважды за последние две недели оказывались под перекрестным огнем».

ООН также приостановила сотрудничество с пирсом после того, как 9 июня израильские военные провели операцию по спасению израильских пленников в этом районе, что привело к гибели более 270 палестинцев.

Гуманитарные организации жалуются на отсутствие быстрой и прямой связи с израильскими силами, что противоречит стандартным процедурам в зонах конфликтов. Они также отмечают растущее беззаконие в Газе и призывают Израиль улучшить общую безопасность для проведения гуманитарных операций.

Ранее Израиль признал некоторые случаи ударов по гуманитарным работникам, включая апрельскую атаку, в результате которой погибли семь сотрудников World Central Kitchen, но отрицает многие другие обвинения. Официальные комментарии израильских военных по поводу ультиматума ООН пока не поступали.