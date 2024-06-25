Исторический момент

Переговоры стартуют спустя 10 лет после того, как тысячи украинцев вышли на Евромайдан в знак поддержки европейского курса страны. «Это реально исторические вещи. Украина есть и будет частью единой Европы всегда», — прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский начало переговоров.

Безусловно, процесс вступления в ЕС не быстрый. Последней страной, получившей членство, стала Хорватия в 2013 году, на это у Загреба ушло 10 лет. А постсоветские государства в последний раз присоединилась к объединению ровно 20 лет назад — в 2004 году, когда в Евросоюз вступили сразу 10 стран, включая Эстонию, Литву и Латвию.

Киев подал заявку на вступление в ЕС сразу после начала полномасштабного вторжения российских войск, и достаточно быстро прошел необходимые этапы для получения статуса кандидата.

«Украина движется быстро, не пропуская ни одного элемента процесса, не прося ни одной поблажки», – подчеркнула вице-премьер по вопросом европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая возглавила украинскую делегацию в переговорном процессе.

Как отмечал замглавы Офиса президента Игорь Жовква, в основу переговорного процесса ляжет новая модель, которая предусматривает кластерный подход. «Соглашение о присоединении Украины к Европейскому союзу содержит 35 глав, по каждой из них будет создана делегация», — пояснил он.

Если говорить о проблемных пунктах, то в случае Украины это прежде всего аграрная сфера, отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Алексей Якубин. Европейские фермеры опасаются, что украинские коллеги их попросту вытеснят с внутреннего рынка. Также не менее остро стоит вопрос распределения европейских субсидий.

«Аграрии из ряда стран актуализировали эту тему накануне выборов в Европарламент. Есть достаточное количество Ассоциаций фермеров в разных государствах ЕС, которые будут лоббировать через свои правительства введение квот в отношении Украины. И тут многое будет зависеть от переговорной позиции Киева: насколько мы сможем продавить собственные интересы», — отмечает собеседник агентства.

Еще одним проблемным пунктом может стать «зеленый курс», которым следует Евросоюз. Введение аналогичных стандартов для Украины может стать определенным ограничителем, говорит Якубин. Например, отказ от тех или иных удобрений способен значительно увеличить себестоимость конечной продукции.

Немаловажную роль играет и война. Сама по себе она не является причиной для отказа в получении членства, но до сих пор подобных прецедентов не было. «Это не означает, что это закрывает путь Украине, но просто таких еще примеров не было» — поясняет политолог.

Большой шаг на долгом пути

В октябре в Молдове состоится референдум относительно проевропейского курса. Гражданам зададут один вопрос: «Вы за вступление Молдовы в Евросоюз?». По данным различных опросов, больше половины граждан на этот вопрос намерены ответить утвердительно.

«Сегодня Молдова и Украина официально начинают переговоры о вступлении в ЕС. Наше будущее – в европейской семье», — отметила президента страны Майя Санду и поблагодарила за европейских чиновников за «непоколебимую поддержку».

Главным переговорщиком по вопросу вступления страны в ЕС назначен молдавский премьер-министр Дорин Речан. Что касается переговорных пунктов, то проблемным здесь также будет сельское хозяйство и дотации фермерам, поскольку страна является крупным производителем зерновых.

Кроме того проблема может возникнуть с судебной системой. «Какой бы прекрасной ни была судебная реформа, но остаются судьи, прокуроры и полицейские, которые за 30 лет привыкли работать в собственных интересах, а не отстаивать интересы государства. К сожалению, эта проблема по щелчку пальцев не решается», — отмечает в разговоре с TRT на русском политолог Виталий Андриевский.

Вторая проблема — это работа государственного аппарата, продолжает эксперт: «Есть проблемы с компетентностью в управлении, и эта тема также будет обсуждаться. Ну и кроме того, безусловно, на повестке будет тема коррупции. Она, к сожалению, не исчезает и станет предметом очень серьезных переговоров».

Есть и достаточно неочевидные требования, пишут молдавские СМИ. Например, в ЕС строго регламентировано рыболовство и ведется серьезный контроль за качество рыбной продукции. Несмотря на то, что в Молдове не ведется ловля в промышленных целях, стране рекомендовано принять национальную стратегию, посвященную аквакультуре.

Молдавские власти настроены решить все имеющиеся проблемы к 2030 году. «Сегодня у нас есть реальный шанс стать полноправным членом европейской семьи. У нас есть поддержка стран ЕС. Молдаване выбрали европейский путь, но как быстро мы попадем в ЕС, зависит только от нас», — отмечала лидер страны.

Как это будет реализовано на практике, сказать практически невозможно. Процесс вступления каждой страны в ЕС индивидуален и может затормозиться на любом из этапов. Начало переговорного процесса, по словам Андриевского, стоит воспринимать как один из первых шагов на пути в ЕС: «Сколько еще шагов потребуется пройти, чтобы дойти до конечной цели и вступить в Европейский союз, сегодня никто сказать не может».