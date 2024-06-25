ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган обсудил с премьером Словении Палестину
Турецкий лидер приветствовал решение Словении о признании Палестины государством и обсудил двусторонние отношения
Президент Эрдоган обсудил с премьером Словении Палестину
Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
25 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

По информации из Администрации турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Ключевым моментом беседы стало поздравление Эрдогана в адрес Словении в связи с решением признать Палестину государством.

Турецкий президент подчеркнул, что этот шаг «будет способствовать установлению прочного мира и спокойствия в регионе».

В ходе разговора Эрдоган также поздравил Словению с национальным праздником.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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