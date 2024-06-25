25 июня 2024 г.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.
По информации из Администрации турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.
Ключевым моментом беседы стало поздравление Эрдогана в адрес Словении в связи с решением признать Палестину государством.
Турецкий президент подчеркнул, что этот шаг «будет способствовать установлению прочного мира и спокойствия в регионе».
В ходе разговора Эрдоган также поздравил Словению с национальным праздником.