Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Словении Робертом Голобом.

По информации из Администрации турецкого лидера, стороны обсудили двусторонние отношения, а также региональные и глобальные вопросы.

Ключевым моментом беседы стало поздравление Эрдогана в адрес Словении в связи с решением признать Палестину государством.

Турецкий президент подчеркнул, что этот шаг «будет способствовать установлению прочного мира и спокойствия в регионе».

В ходе разговора Эрдоган также поздравил Словению с национальным праздником.