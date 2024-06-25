ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: «Террористы не могут шевельнуться»
Президент Турции отчитался об успехах в борьбе с терроризмом и анонсировал «еще более решительные и эффективные операции»
Президент Эрдоган: «Террористы не могут шевельнуться»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган / Фото: АА / Others
25 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с речью на выпускной церемонии полицейской академии, где подвел итоги борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

«Благодаря огромным усилиям нашей полиции и армии террористическая организация не может шевельнуться. С помощью нашего современного оружия мы не даем дышать кровавым убийцам», — заявил глава государства.

По словам президента, за последний год было проведено 34 765 операций против сепаратистских организаций, в результате которых нейтрализовано 1045 террористов. В Сирии и Ираке были нейтрализованы 2 525 боевиков.

Эрдоган также отметил успехи в борьбе с организацией ФЕТО: проведено 5 827 операций и задержано 9 350 подозреваемых.

Президент подчеркнул важность соблюдения закона на государственной службе: «Нельзя служить государству, выходя за рамки закона. Нельзя обеспечивать услуги обществу, обходя закон».

Эрдоган призвал новых выпускников полицейской академии действовать в рамках закона и быть чуткими к нуждам граждан. «Подход правоохранительных органов к народу подобен зеркалу, которое государство устанавливает со своими гражданами», — заявил он.

В заключение президент заявил о намерении продолжать борьбу с терроризмом. «Надеюсь, что в течение летних месяцев мы проведем еще более решительные и эффективные операции», — анонсировал турецкий лидер.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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