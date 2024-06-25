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Загадочный пожар повторился
Новое возгорание в подмосковном Фрязино. МЧС выясняет причины, возбуждено уголовное дело
Загадочный пожар повторился
Фото: AP / Others
25 июня 2024 г.

В здании НИИ «Платан» в подмосковном Фрязино вновь произошел пожар, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. «Силы и средства [МЧС] на место выехали, работают. Причины повторного возгорания устанавливаются», — говорится в сообщении.

Первый пожар случился 24 июня и охватил 5 тыс. кв. м, уничтожив несколько этажей. Шесть человек погибли: двое выпали из окна, тела еще четверых нашли внутри.

Огонь потушили спустя сутки, 25 июня. МЧС отметило, что внутри здания находились газовые баллоны, что усложняло тушение и заблокировало пути выхода после взрывов.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По данным ТАСС, причиной возгорания стал аварийный режим работы электросети. РИА Новости сообщило о возможной неисправности в электрооборудовании.

По сообщениям СМИ, НИИ «Платан» занимается разработкой электронно-лучевых приборов, полупроводниковых лазеров и жидкокристаллических экранов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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