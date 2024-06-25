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Созвонились главы Минобороны США и РФ
Ллойд Остин и Андрей Белоусов обсудили важность связи в условиях украинского конфликта. США не планируют отправлять войска в Украину, заверил шеф Пентагона
Созвонились главы Минобороны США и РФ
Андрей Белоусов и Ллойд Остин / Фото: Reuters / Others
25 июня 2024 г.

Глава Пентагона Ллойд Остин сегодня провел телефонный разговор с министром обороны России Андреем Белоусовым по инициативе американской стороны, сообщил официальный представитель военного ведомства США Патрик Райдер.

Остин подчеркнул важность поддержания линий связи в условиях украинского конфликта и отметил, что США не планируют отправлять свои войска в Украину.

Последний раз министры обороны России и США общались в марте 2023 года, когда российское ведомство возглавлял Сергей Шойгу.

Андрей Белоусов был назначен министром обороны России 14 мая 2023 года сменив Шойгу, который стал секретарем Совбеза.

Отношения между США и Россией резко ухудшились после начала российского вторжения в Украину. Вашингтон ввел санкции против Москвы и поддержал Киев в конфликте.

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