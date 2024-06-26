Россия возобновит прямое пассажирское железнодорожное сообщение с Северной Кореей в июле. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил в среду губернатор граничащего с КНДР региона. Этому предшествовал четырехлетний перерыв, вызванный пандемией коронавируса (COVID-19).

Поезда будут курсировать из Владивостока в северокорейский порт Расон, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Сев во Владивостоке, люди сразу попадут в КНДР, насладятся красотой, природой, культурой, познакомятся с обычаями и традициями», — цитирует «Интерфакс» слова российского чиновника, произнесенные на открытии фестиваля товаров из Северной Кореи во Владивостоке.

После начала войны в Украине в 2022 году и последующих западных санкций против РФ Москва стала наращивать экономические, дипломатические и военно-промышленные связи с Пхеньяном и Тегераном — также находящимися под международными санкциями.

На прошлой неделе президент Владимир Путин впервые с 2000 года посетил Северную Корею, подписав двустороннее соглашение, включающее обязательство о взаимной обороне.