Италия осудила решение России заблокировать доступ к десяткам европейских СМИ на своей территории.

Министерство иностранных дел назвало запрет «необоснованным», заявив, что итальянские издания, которых он коснулся, — вещательные компании RAI и La7 и газеты La Repubblica и La Stampa — «всегда предоставляли объективную и беспристрастную информацию об украинском конфликте».

В заявлении говорится, что атаки России на гражданское население, города и энергетические сети в Украине не могут быть «отменены запретами, наложенными на СМИ и журналистов из Италии и всего мира, которые продолжают следить за разрушительной и бесчеловечной деятельностью с профессионализмом и независимостью».

«Решение Российской Федерации <…> не устраняет и не уменьшает последствия жестокой, разрушительной и беззаконной войны», — говорится в заявлении.

В этом году Италия председательствует в группе стран G7.

Во вторник Россия заявила, что блокирует доступ к десяткам европейских СМИ в ответ на запрет ЕС на вещание нескольких российских каналов, введенный месяцем ранее.

Это заявление было сделано после того, как в мае Евросоюз ввел запрет на вещание четырех подконтрольных Кремлю СМИ, обвинив их в том, что они «способствовали продвижению и поддержке» военных действий Москвы в Украине.