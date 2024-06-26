Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 июня заявил, что страны БРИКС решили временно приостановить прием новых членов.

«Подавляющим большинством десять стран решили «взять паузу» с новыми членами, чтобы «принять» новых членов, которые удвоили ассоциацию», — сказал министр во время визита в Минск. В категории удвоивших ассоциацию государств есть и Беларусь, которая давно стремится стать частью объединения.

На встрече с председателем верхней палаты парламента Беларуси Натальей Кочановой российский министр подчеркнул, что Москва работает «над ‎категориями стран-партнеров в качестве этапов, предшествующих полноценному членству. Мы будем поддерживать наших белорусских друзей, как и ряд других стран-единомышленников».

Пока неизвестно, коснется ли временный запрет на прием Малайзии, Таиланда и Турции, также выразивших желание стать членами БРИКС. В середине июня премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что Куала-Лумпур скоро пройдет официальную процедуру вступления в объединение. Правительство Малайзии в настоящее время ожидает обратной связи и окончательных результатов от Южной Африки.

Таиланд также заинтересован стать членом объединения. На саммите министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде 11 июня таиландский министр иностранных дел Марис Сангиампонгса заявил: «Чем раньше будут включены потенциальные новые партнеры БРИКС, тем сильнее будет голос БРИКС на мировой арене». Кабмин Таиланда одобрил заявку страны на вступление в объединение еще в мае.

На встрече глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде присутствовали новые члены объединения, присоединившиеся 1 января 2024 года: Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ. В списке должна была быть Саудовская Аравия, однако, как пояснил позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков, власти Эр-Рияда пока не определились со своей заявкой, потому королевство не вступило в объединение.

В БРИКС изначально входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Еще около 30 стран заинтересованы в сотрудничестве с ассоциацией в том или ином формате.