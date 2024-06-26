В Таджикистане у женщин требуют снять хиджаб перед входом в больницу

В соцсетях становится вирусным видео из Таджикистана, где на входе в одно из медучреждений республики у женщин требуют снять хиджаб и перевязать платок в соответствии «с местными традициями». «Вот сейчас я тебя сфотографирую, потом тебя задержат, и оштрафуют на 3500 сомони (340 долларов). Откуда ты найдешь такие деньги?», — говорит неизвестный мужчина при входе в медучреждение. #trtнарусском #хиджаб #таджикистан #больница #платок #мусульмане #рахмон #традиции #нарусском #новости #трт #новостимира