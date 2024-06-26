Белый дом готовится перейти еще одну красную черту в отношении российско-украинской войны. По данным CNN, администрация Джо Байдена готова снять запрет на отправку американских военных инструкторов и контрактников в Украину.

Источники канала уточняют, что пока этот шаг не получил окончательного одобрения от президента, который по-прежнему опасается эскалации с Москвой.

«Мы не принимали никаких решений, и любое обсуждение этого вопроса преждевременно, — сказал один из представителей администрации на условиях анонимности. — Президент абсолютно твердо уверен, что он не будет посылать американские войска в Украину».

Как уточняет канал, речи об отправке военных на передовую не идет: ожидается, что американские инструкторы помогут украинским военным поддерживать и ремонтировать системы вооружения, предоставленные США.

Кроме того, новая мера позволит Пентагону впервые с начала российского вторжения в 2022 году предоставить контракты американским компаниям для работы в Украине. Официальные лица заявили, что они надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, используемых украинскими военными.

В течение последних двух лет Байден настаивал на том, чтобы все американцы, и особенно американские войска, держались подальше от украинских линий фронта. Это было связано не столько с прямой опасностью для американских граждан, сколько из-за опасений, как на этот шаг отреагирует Россия. Госдепартамент с 2022 года прямо предостерегает американцев от поездок в Украину.

В результате для ремонта американского военного оборудования, которое получило значительные повреждения в бою, приходилось вывозить из страны в Польшу, Румынию или другие страны НАТО. Это занимало колоссальное количество времени, отмечает CNN. Американские техники пытались помогать украинцам чинить технику при помощи видеочатов или защищенных линий связи, однако этот канал не всегда оказывался применим.

Источники канала уточняют: разрешение опытным американским подрядчикам, финансируемым правительством США, присутствовать в Украине означает, что они смогут гораздо быстрее помочь отремонтировать поврежденное дорогостоящее оборудование. В частности, инструкторы смогут помочь с обслуживанием истребителей F-16, которые Украина должна получить позже в этом году.