Несмотря на удары по Крыму и Харькову и растущее напряжение из-за наступления российских войск на Харьковщине, Россия и Украина остаются привержены обменам пленными. Так, 25 июня РФ сообщила, что обменяла 90 военнопленных на такое же количество украинских солдат в рамках сделки при посредничестве ОАЭ.

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму [так власти РФ называют украинские власти — прим. ТРТ на русском] территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. В обмен были переданы 90 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Ведомство уточнило, что переданные в рамках обмена военнопленные прибыли в Москву для медицинского осмотра.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил обмен пленными и подчеркнул, что солдаты, которых вернули, в основном служили в Донецке, Харькове, Херсоне, Луганске и Запорожье.

«Дом — это не просто слова. Дом — это Украина. Мы помним всех наших людей, находящихся в российском плену. Мы продолжаем работать над освобождением каждого из них», — написал Зеленский в своем Telegram.

Государственное агентство Эмиратов WAM отметило, что это уже третий обмен в этом году при посредничестве ОАЭ. Первый раунд состоялся 9 февраля — тогда стороны передали друг другу по 100 военнопленных. Второй раунд прошел 31 мая — в ходе обмена 75 пленных были возвращены в Россию и Украину.

Андрей Ермак, глава администрации Зеленского, отметил, что среди вернувшихся домой в рамках последнего раунда обменов были, в том числе, солдаты, защищавшие «Азовсталь» в порту Мариуполя в 2022 году. Кроме того, домой вернулись украинские военные, которые защищали Чернобыльскую АЭС в первые дни российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.