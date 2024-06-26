Момент нападения произраильской группы на пропалестинских активистов у синагоги в Лос-Анджелесе

Пропалестинские активисты подверглись нападению со стороны произраильской группы во время протеста возле синагоги в Лос-Анджелесе в воскресенье, где, как сообщается, израильская компания, которая продает недвижимость на оккупированном Западном берегу, проводила рекламную акцию. Столкновения попали на видео. На кадрах видно, как защитники Израиля нападают на людей с палестинской символикой и жестоко толкают протестующих. Несмотря на это, несколько американских лидеров назвали столкновения «антисемитской» атакой. Президент США Джо Байден написал в его аккаунте в «Х»:«Я потрясен сценами возле синагоги «Адас Тора» в Лос-Анджелесе. Запугивание еврейских прихожан опасно, бессовестно, антисемитски и не по-американски». Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом также назвал столкновения «ужасными», а мэр Лос-Анджелеса Карен Басс сказала, что город «не будет гаванью для антисемитизма». #trtнарусском #сша #сионисты #синагога #лосанджелес #активисты #столкновения #америка #антисемиты #провокация #новости #трт #новостимира