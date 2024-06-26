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В Германии преступления против мусульман за год увеличились в два раза
С 2023 года число преступлений на почве ненависти к мусульманам в Германии выросло на 114%, достигнув рекордного значения с тех пор, как Израиль начал войну в Газе. Эти данные заставляют правозащитников усомниться — а делает ли правительство Германии достаточно для решения проблемы? #trtнарусском #германия #мусульмане #ислам #исламофобия #немцы #газа #новости #трт #новостимира
В Германии преступления против мусульман за год увеличились в два раза / Others
26 июня 2024 г.
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