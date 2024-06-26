ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Новый виток «ядерной напряженности» в Украине
Представители российской администрации ЗАЭС заявили, что ВСУ разрушили пост радиационного контроля
Новый виток «ядерной напряженности» в Украине
Фото: Reuters / Others
26 июня 2024 г.

В результате украинского обстрела был разрушен пост радиационного контроля в Великой Знаменке Запорожской области, сообщило в среду назначенная РФ администрация Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Украине.

«Специалисты Запорожской АЭС провели ряд компенсирующих мероприятий для контроля радиационной обстановки в районе», — говорится в сообщении руководства на платформе Telegram.

Уровень радиации, согласно российской администрации АЭС, не превышает безопасных значений.

Власти Украины пока не комментировали эти сообщения.

Российские войска захватили ЗАЭС в первые недели вторжения в Украину в 2022 году. С тех пор Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в действиях, влекущих ядерную угрозу, связанную с электростанцией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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