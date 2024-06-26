Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на заседании парламентской группы Партии справедливости и развития поздравил мусульман с праздником Курбан-байрам и выразил надежду на принятие Аллахом поклонения паломников, отправившихся на хадж. Он подчеркнул, что религиозные праздники укрепляют братство и солидарность мусульман.

В ходе своего выступления Эрдоган обратил внимание на действия Израиля во время праздника. «Израиль, как и в предыдущие праздники, продолжал проливать кровь и сбрасывать бомбы на детей и мирных жителей», — отметил глава государства. Он вспомнил более 38 тыс. палестинских мучеников, подчеркнув важность продолжения поддержки Палестины, как это делали исторические правители Турции.

«Как наши предки на протяжении истории защищали Палестину — Явуз Султан Селим, Султан Абдулхамид, и как Турецкая Республика защищала Палестину с момента своего основания, так и мы, с тем же духом, решимостью и смелостью, защищаем и будем защищать Палестину», — заверил турецкий лидер.

Президент также отметил, что Турция будет продолжать свои дипломатические усилия для признания Палестины. «Мы будем продолжать наши контакты, чтобы еще большее число стран признало Палестину», — заверил турецкий лидер. Эрдоган призвал международное сообщество следовать примеру Норвегии, Ирландии, Словении и Армении, которые признали палестинское государство.

Кроме того, он предостерег о возможных планах Израиля атаковать Ливан, осудив западные страны за их скрытую поддержку еврейского государства. «Планы Нетаньяху по распространению войны на регион с согласия Запада приведут к большой катастрофе», — предрек глава Турции. Эрдоган призвал страны исламского мира и Ближнего Востока проявить солидарность с Ливаном и противостоять израильской агрессии. «Турция стоит на стороне братского народа и государства Ливана», — заключил турецкий лидер.