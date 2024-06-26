Bayraktar TB3 поднялся на новую высоту в 11 км

Bayraktar TB3 в ходе очередных испытаний поднялся на новую высоту — свыше 11 тыс. метров. Таким образом турецкий БПЛА, разработанный компанией Baykar, преодолел еще один критических рубеж с новым отечественным двигателем PD-170. В общей сложности за время испытательных полетов Bayraktar TB3 провел в воздухе 445 часов. #trtнарусском #bayraktartb2 #турция #байрактар #bayraktar #испытания #новости #трт #новостимира