Сербия — одна из немногих европейских стран, не вступивших ни в НАТО, ни в ЕС. Страна не присоединилась к санкциям против России, а сербское руководство открыто симпатизирует Москве. При этом Белград продолжает экспортировать оружие в западноевропейские страны.

По оценкам Financial Times (FT), экспорт сербских боеприпасов в 2023 году превысил €800 млн. Большая часть этого оружия в итоге оказалась в Украине — западные покупатели реэкспортировали сербские вооружения Киеву. При этом Кильский институт экономики, отслеживающий поставки оружия Украине, не смог точно идентифицировать, какие именно сербские боеприпасы получили украинцы.

Президент Сербии Александр Вучич признал оценку в €800 млн, но уточнил, что это цифры не за один год, а за 2-3 года.

«Это часть нашего экономического возрождения, и это важно для нас. Да, мы экспортируем наши боеприпасы. Мы не можем экспортировать в Украину или в Россию… но у нас было много контрактов с американцами, испанцами, чехами и другими. Что они делают с этим в итоге — это их дело»‎, — заявил Вучич.

При этом он отметил: «‎‎Даже если я знаю [где окажутся боеприпасы], это не моя работа. Моя работа — обеспечить законность наших действий с нашими боеприпасами, чтобы мы их продавали‎»‎.

Сербия не входит в НАТО, население страны до сих пор не может простить альянсу бомбардировки Белграда в 1999 году. Кроме того, Сербия исторически привязана к России и рассчитывает на то, что Москва заблокирует международное признание Косово.

В югославский период в Сербии была процветающая оборонная промышленность. Страна до сих пор массово производит боеприпасы советского стандарта, которые подходят и для Вооруженных сил Украины (ВСУ), и для российской армии.

Вучич отметил, что у Сербии есть прекрасная возможность нарастить экспорт вооружений, поскольку ее оборонная продукция дешевле, чем западные аналоги. При этом, по его словам, Белград не делает различий между Украиной и Россией, считая обе страны «‎братскими славянскими»‎.