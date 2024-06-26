Журналистка и правозащитница Кобра Хассани, которая бежала в РФ более двух лет назад из-за опасений преследования со стороны талибов, вынужденно вернулась в Кабул. Об этом 25 июня сообщил адвокат журналистки Мария Беляева.

В мае 2022 года Хассани и еще 11 граждан Афганистана были задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в попытке незаконно пересечь границу с ЕС. Журналистка запросила у российских властей убежище, однако Москва отклонила ее просьбу, не посчитав Афганистан «‎небезопасной страной»‎.

Суд Санкт-Петербурга в конце 2023 года приговорил Хассани к двум годам лишения свободы за незаконное пересечение границы с Россией. Время, проведенное ею в предварительном заключении, было засчитано в этот срок. В мае текущего года журналистка была освобождена.

По словам адвоката Беляевой, Хассани вылетела из Москвы в Кабул 25 июня, хотя причины ее поступка до сих пор неизвестны. Юрист отмечает, что у ее подзащитной было много вариантов для миграции — от Албании до Германии.

«‎Но все требовало усилий, времени, денег», — отметила адвокат. Она допустила, что ее подзащитная, возможно, решила, что другого выхода, кроме как вернуться на родину, нет.

Хассани ранее была тележурналисткой в Афганистане. Она бежала от талибов в 2021 году, после того как группировка захватила власть в Кабуле. По данным правозащитников, журналистка бежала через Таджикистан и первоначально поселилась в Украине. Она пыталась бежать в Польшу после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, однако посредники, к которым она обратилась, доставили ее вместо Польши в захваченные Россией украинские области на востоке. ‎

По словам адвокатов журналистки, в Кабуле ей может грозить смертная казнь за ее правозащитную деятельность и ранее высказанные критические замечания в отношении режима талибов.

Москва по-прежнему считает «‎Талибан»‎ террористической организацией, хотя в мае МИД РФ предложил исключить группировку из «‎черного списка»‎.