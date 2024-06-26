Израильское вторжение в Газу стало самым смертоносным конфликтом для журналистов в новейшей истории. По подсчетам Комитета защиты журналистов, по состоянию на июнь израильские военные убили 107 работников палестинских изданий. Другие организации приводят еще более жуткие оценки.

Иностранным СМИ запрещено въезжать в Газу для освещения войны. Таким образом Израиль блокирует освещение военных преступлений, которые израильские военные совершают в палестинском эксклаве. Расследование Guardian и проекта Gaza Project показывает, что военные Израиля целенаправленно убивают журналистов в Газе. По данным издания, некоторые представители израильской армии рассматривают журналистов, работающих в Газе, как законные военные цели, поскольку считают их связанными с ХАМАС.

Хотя Тель-Авив неоднократно утверждал, что не атакует намеренно представителей СМИ, факты показывают, что это не так.

В рамках расследования были опрошены десятки свидетелей, а также проведен судебно-медицинский анализ и анализ открытых источников, чтобы понять, как и почему погибло так много палестинских журналистов.

Gaza Project напоминает, что израильская армия начала атаковать журналистов и редакции в Газе еще до начала вторжения в октябре 2023 года. В 2018 году военные Израиля нанесли авиаудары по офису телеканала «‎Аль-Акса»‎, утверждая, что ХАМАС использовал здание в военных целях. В 2019 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил медиа-группу террористической организацией.

Однако такая формулировка была прописана во внутреннем законодательстве Израиля и не дает какое-либо право израильским военным убивать журналистов.

Согласно законам войны, журналист может потерять свой гражданский статус, если он участвует в планировании, подготовке или проведении боевых операций. Простая работа в такой организации, как «Аль-Акса», не делает кого-либо законной целью для убийства.

«Освещение новостей не считается прямым участием в военных действиях, — пояснила Янина Дилл, профессор Оксфордского университета и эксперт по законам войны. — Даже если они сообщали новости предвзято, даже если они вели пропаганду в пользу ХАМАС, даже если Израиль принципиально не согласен с тем, как они сообщают новости. Этого недостаточно».

Однако у Израиля свой подход к международным законам войны — чувствуя свою безнаказанность, Тель-Авив продолжает убивать журналистов, считая их приоритетной целью своих военных.