В среду Министерство иностранных дел РФ заявило, что направляло Соединенным Штатам «сигналы» о возможном обмене заключенными с участием задержанного репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. В ведомстве добавили, что Вашингтон должен серьезно их рассмотреть.

«Мы неоднократно подчеркивали, что администрация США, которая проявляет такой интерес и активность в отношении его судьбы, должна все-таки серьезно рассмотреть те сигналы, которые они в Вашингтоне получили по соответствующим каналам», — сказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков российским информационным агентствам.

Журналист Эван Гершкович был арестован в марте 2023 года. Он несколько лет проживал в России и освещал происходящее в стране, а в последние месяцы до ареста — войну в Украине. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

О «непростом диалоге» по этому вопросу в конце прошлого года упоминал президент РФ Владимир Путин. Тем не менее он отметил, что стороны, скорее всего, достигнут обоюдно приемлемых условий и придут к согласию.

Тогда же Путин упомянул и другого американского журналиста, находящегося в заключении в российской тюрьме, — Пола Уилана. Уилан был арестован еще в декабре 2018 года по обвинению в шпионаже в пользу американских спецслужб. Российский суд приговорил его к 16 годам строгого режима.

В недавнем интервью CNN Пол Уилан призвал США «заполнить тюрьму Гуантанамо российскими чиновниками», чтобы побудить Кремль задуматься о возврате американцев, арестованных и помещенных в заключение в последние годы. Он отметил также недавние аресты сержанта армии США Гордона Блэка и американской балерины российского происхождения Ксении Карелиной.

«Мы сделали существенное предложение по освобождению Эвана и Пола Уилана несколько месяцев назад, как мы уже говорили публично. Мы продолжаем работать над их освобождением. Мы не обсуждаем детали этого публично, как это всегда было, но это один из самых высоких приоритетов министра и президента», — прокомментировал ситуацию представитель Госдепа Мэтью Миллер на прошлой неделе.

«Это худшие условия, которые только можно себе представить. Невероятно, что кто-то вообще может считать это правами человека. К этому невозможно привыкнуть», — прокомментировал Уилан условия своего шестилетнего заключения в интервью CNN.