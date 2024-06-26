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Иран и Россия на пороге «большой сделки»
О работе над «большим договором» между Тегераном и Москвой заявила официальный спикер МИД РФ Мария Захарова
Иран и Россия на пороге «большой сделки»
Фото: Reuters / Others
26 июня 2024 г.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в среду, что Москва работает над так называемым «большим договором» с Ираном.

Ее комментарий мог быть ссылкой на всеобъемлющее двустороннее соглашение о сотрудничестве, которое находится на стадии переговоров между Тегераном и Москвой.

В январе в МИД РФ заявляли, что новый межгосударственный договор, отражающий «беспрецедентный подъем» в российско-иранских отношениях, находится на завершающей стадии согласования.

Январское заявление прозвучало спустя месяц после пятичасовых закрытых переговоров Владимира Путина и его иранского коллеги Ибрагима Раиси (ныне покойного после авиакатастрофы 19 мая) в Москве.

Тогда в Кремле лишь отметили, что Москва и Тегеран развивают свои отношения, «в том числе в области военно-технического сотрудничества».

После начала войны в Украине и последовавших за ней западных санкций в отношении Москвы Россия начала интенсивное сближение с находящимися в аналогичной международной ситуации Ираном и Северной Кореей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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