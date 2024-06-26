Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и последующей передаче Карабаха Азербайджану.

По его словам, «Россия пришла», «отобрала» у Армении Карабах, «вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность». Григорян обвинил Россию в «захвате» Карабаха. «Без разрешения России войны бы не было», — заявил он.

По словам Григоряна, зависимость Армении от России привела к войне, следовательно, изменение политического курса принесет стабильность.

Спустя некоторое время представитель МИД РФ Мария Захарова ответила секретарю армянского Совбеза. По словам Захаровой, секретарь Совбеза Армен Григорян унизил свой народ, обвиняя Россию в утрате Карабаха. Об этом Захарова сообщила на полях Петербургского международного юридического форума.

«Я считаю, что есть вещи, которые просто невозможно комментировать, не имея медицинского образования. Знаете, у меня нет возможности применить, так сказать, какие-то навыки в этой сфере, но по-другому к этому невозможно относиться. Но главное другое, главное то, что таким образом, являясь представителями власти, подобные деятели унижают свой собственный народ», — сказала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие высказывания Григоряна.

Как известно, порядка 2 тыс. российских миротворцев были размещены в Карабахе в 2020 году, но, несмотря на их присутствие, в сентябре 2023 года Азербайджан провел «антитеррористическую операцию» в регионе и всецело восстановил территориальную целостность.

Впоследствии отношения между Ереваном и Москвой резко ухудшились. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял российских миротворцев в том, что они не предоставили защиту мирному населению Карабаха. Кремль отверг эти обвинения, заявив, что миротворцы действовали согласно подписанным документам.

После окончания боевых действий Пашинян также объявил о заморозке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), обвинив ее в невыполнении обязательств перед Ереваном, а затем анонсировал выход из организации, назвав ее «союзом-пузырем».