В гостинице Hilton в Киеве во вторник было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия. Мужчина приехал в Украину 15 июня. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — сообщил собеседник издания. Иные подробности «Страна» не приводит.