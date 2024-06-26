ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Американский атташе найден мертвым в Киеве
В столице Украины во вторник был найден труп сотрудника американского посольства, сообщило местное издание со ссылкой на источники
Американский атташе найден мертвым в Киеве
Киев / Фото: Reuters / Others
26 июня 2024 г.

В гостинице Hilton в Киеве во вторник было обнаружено тело атташе посольства США. Об этом сообщило украинское издание «Страна», ссылаясь на источники в правоохранительных органах. «Вчера около 11:00 в гостиничном номере был найден труп атташе посольства США. На теле не были обнаружены следы насилия. Мужчина приехал в Украину 15 июня. Согласно медицинским показателям, которые предоставило посольство США, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина», — сообщил собеседник издания. Иные подробности «Страна» не приводит.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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