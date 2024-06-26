ПОЛИТИКА
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В Сингапуре мужчину хватил удар после выигрыша 4 млн долларов в казино
В Сингапуре у мужчины, который выиграл в казино 4 миллиона долларов, от радости случился сердечный приступ. Услышав о джекпоте, счастливчик начал прыгать, затем резко рухнул на пол, потеряв сознание. Прибывшие на место медработники провели ему искусственное дыхание. Сообщается, что мужчина госпитализирован, его состояние здоровья хорошее. #trtнарусском #казино #сердечныйприступ #инсульт #выйгрышь #радость #shorts #новости #трт #новостимира
dfv / Others
26 июня 2024 г.
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