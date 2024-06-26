В Брюсселе 25 июня подписано Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и Европейским Союзом. Об этом сообщила пресс-служба президента Кыргызстана.

Документ был подписан в ходе рабочего визита президента Садыра Жапарова в Бельгию. Соглашение станет правовой основой для укрепления политического диалога и углубления сотрудничества в различных сферах.

Соглашение также предусматривает усиление сотрудничества в области внешней политики и безопасности, включая вопросы предотвращения конфликтов и кризисного регулирования, снижения рисков, кибербезопасности, региональной стабильности, разоружения, контроля над вооружениями и экспортного контроля.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнул, что соглашение демонстрирует твердую приверженность ЕС укреплению и углублению двусторонних отношений с Кыргызстаном, основанных на общих ценностях и интересах.

Президент Садыр Жапаров заявил, что подписание соглашения всеми 27 государствами-членами ЕС подчеркивает его важность. Он также отметил значительные возможности Кыргызстана для торговли и инвестиций благодаря его географическому положению и транзитному потенциалу. Президент также предложил рассмотреть возможность обмена внешнего долга на зеленые проекты.

Первое соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Кыргызстаном и ЕС было подписано в 1995 году и вступило в силу в 1999-м. Оно охватывало политический диалог, экономические отношения и сотрудничество в различных областях. Подготовка к подписанию нового соглашения велась с 2017 года.