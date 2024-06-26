Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на встрече министров иностранных дел в рамках процесса трехстороннего сотрудничества Турция-Польша-Румыния в Варшаве. В своей речи он отметил, что введение санкций странами-членами НАТО друг против друга несовместимо с духом союзничества.

Фидан подчеркнул: «Союзничество требует максимальной солидарности всех членов по таким чрезвычайно чувствительным вопросам, как борьба с терроризмом».

Он также призвал страны, безоговорочно поддерживающие Израиль, пересмотреть свою позицию, «пока не стало слишком поздно».