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Хакан Фидан призвал партнеров к солидарности
Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил на трехсторонней встрече в Варшаве, где призвал партнеров к следованию духа союзничества
Хакан Фидан призвал партнеров к солидарности
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан / Photo: AA
26 июня 2024 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на встрече министров иностранных дел в рамках процесса трехстороннего сотрудничества Турция-Польша-Румыния в Варшаве. В своей речи он отметил, что введение санкций странами-членами НАТО друг против друга несовместимо с духом союзничества.

Фидан подчеркнул: «Союзничество требует максимальной солидарности всех членов по таким чрезвычайно чувствительным вопросам, как борьба с терроризмом».

Он также призвал страны, безоговорочно поддерживающие Израиль, пересмотреть свою позицию, «пока не стало слишком поздно».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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