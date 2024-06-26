Министерство иностранных дел Нидерландов вызвало посла Израиля Моди Эфраима после сообщений о том, что израильские спецслужбы в течение нескольких лет следили за Международным уголовным судом (МУС), расположенным в Гааге.

Как сообщает The Guardian, расследование, проведенное в сотрудничестве с израильско-палестинским изданием +972 Magazine и изданием Local Call, выявило, что израильские спецслужбы на протяжении девяти лет пытались оказывать влияние на главного прокурора МУС и запугивать его.

Представитель нидерландского МИД заявил, что израильского посла вызвали для обсуждения обвинений, озвученных в статьях. Во время встречи было выражено беспокойство Нидерландов по поводу этих обвинений.

Детали обсуждения не разглашаются, так как дипломатические разговоры являются конфиденциальными. Посольство Израиля в Нидерландах пока не прокомментировало ситуацию.

Как государство, где расположен Международный уголовный суд, Нидерланды обязаны по соглашению с судом защищать безопасность сотрудников МУС и гарантировать, что в работу суда не будут вмешиваться.

Расследование о шпионской деятельности Израиля появилось после того, как главный прокурор МУС Карим Хан подал ходатайство о выдаче ордеров на арест лидеров ХАМАС и Израиля, включая премьер-министра Биньямина Нетаньяху, из-за военных действий в секторе Газа.