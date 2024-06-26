Ешива — высшая талмудическая школа, где обучаются ортодоксальные иудеи. Как правило, студенты учатся до 27 лет — возраст, после которого они уже не подлежат призыву на срочную службу. Эта привилегия существовала со времени создания государства. Изначально речь шла о нескольких сотнях человек, но сегодня их количество достигает 60 тыс. израильтян.

На некоторую несправедливость неоднократно обращали внимание правозащитные организации, а после начала войны в секторе Газа напряженность в обществе лишь усиливалась. За военный призыв юношей-харедим неоднократно выступал израильский министр обороны Йоав Галант: «Без физического существования нет и духовного, и вызовы в сфере безопасности, которые стоят перед нами, доказывают, что все должны нести бремя воинской повинности, все части общества».

В результате 25 июня Верховный суд Израиля проголосовал за отмену брони для ортодоксальных иудеев. Причем решение было принято единогласно всеми девятью судьями. В обосновании решения указано, что сейчас уже нет нормативной базы для освобождения от набора студентов ешива.

Ситуация поставила правительство Израиля в тупик. Если бы льготу не отменили, то правящую коалицию могли бы покинуть светские депутаты, сейчас это могут сделать религиозные. А в случае распада коалиции в стране должны быть назначены новые выборы, на которых, судя по различным опросам, Нетаньяху проиграет.

Израильскому лидеру может грозить не только потеря премьерского кресла, но и тюремный срок. В обществе вновь заговорят о том, кто виновен в событиях 7 октября, и начнут спрашивать, как власти такое допустили. Сам Нетаньяху, безусловно, будет бороться за сохранения своего поста всеми силами. Эксперты предполагают, что он даже способен начать войну в Ливане в качестве повода для отсрочки каких-либо разбирательств.

Сегодня его политическое положение — одно из самых сложных с начала войны в Газе. На Нетаньяху давит оппозиция, депутаты внутри правящей коалиции и общественность. Ситуация для него усугубляется зреющими протестами со стороны религиозных организаций, которые опасаются, что молодые люди проникнутся светскими взглядами во время службы в армии.

Об этой ситуации, а также рисках для политической системы Израиля и Нетаньяху лично TRT на русском поговорил с востоковедом, публицистом, автором Telegram-канала «Восточные ворота» Андреем Отниковым.

— Положение ультраортодоксальных евреев давно является предметом напряженности в израильском обществе. Эти люди не служат в армии, не платят налоги и так далее. Понятно, что такое привилегированное положение, несмотря на то, что все это подается под соусом сохранения религиозных традиций, вызывает значительное недовольство среди населения. А когда еще и идет война, причем со значительными потерями в рядах израильской армии, то это недовольство только усиливается.

Мы не знаем, как будет развиваться эта ситуация, прогнозировать ее сложно. Но теперь возникает риск, что партии, которые опирались на ультраортодоксальных евреев, могут выйти из правительства. Если это случится, то на горизонте замаячит перспектива проведения выборов. И вряд ли Нетаньяху удастся одержать на них победу, его шансы невелики.

— Как призыв ортодоксальных иудеев может отразиться на войне в Газе?

— Если говорить об этой ситуации в контексте сектора Газа и продолжающейся эскалации между Израилем и ливанской «Хезболлой», то сомневаюсь, что хоть кто-то возьмется предсказать развитие событий. Это уравнение с достаточно большим количеством неизвестных. Но в любом случае риски развала правительства возрастают. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.

— Стоит ли ожидать массовых протестов со стороны религиозных организаций?

— Какие-то выступления будут, потому что десятилетиями был один уклад, а тут замаячила перспектива, что этот уклад будет сломан.