Помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев прокомментировал заявление секретаря Совета безопасности Армении о том, что «Карабах был передан Азербайджану Россией».

Гаджиев подчеркнул, что армянская армия потерпела поражение в 44-дневной Отечественной войне, а в сентябре 2023 года в результате антитеррористической операции остатки армянских войск были разоружены менее чем за 23 часа.

«С сожалением следует отметить, что такие заявления отражают сохранение реваншистских фантазий в мышлении военно-политического руководства Армении. Мы советуем лицам, находящимся в военно-политическом руководстве Армении, полностью отказаться от реваншистских и ревизионистских мечтаний и прекратить политику милитаризации, чтобы избежать повторения исторических ошибок», - сказал Хикмет Гаджиев.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян обвинил Россию в захвате и последующей передаче Карабаха Азербайджану.

По его словам, «Россия пришла», «отобрала» у Армении Карабах, «вернула его Азербайджану, потом ушла, вот и вся реальность». Григорян обвинил Россию в «захвате» Карабаха. «Без разрешения России войны бы не было», — заявил он.

По словам Григоряна, зависимость Армении от России привела к войне, следовательно, изменение политического курса принесет стабильность.