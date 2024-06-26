Апелляционный суд Парижа в среду, 26 июня, подтвердил французский ордер на арест сирийского президента Башара Асада по обвинению в соучастии в преступлениях против человечности, связанных с химическими атаками 2013 года. Об этом сообщает AFP.

Суд постановил, что Асада можно арестовать за атаки с применением химического оружия в Сирии в августе 2013 года, которые привели к гибели десятков людей.

Французские прокуроры из подразделения, специализирующегося на расследовании террористических атак, пытались аннулировать ордер, аргументируя это тем, что иммунитет глав иностранных государств можно снять только в случае международного судебного преследования, например, в Международном уголовном суде. При этом они подчеркивали, что не пытаются подвергнуть сомнению доказательства причастности Асада к химическим атакам.

Антитеррористическая прокуратура Франции еще может обжаловать решение в высшей судебной инстанции – Кассационном суде.

Адвокаты истцов Клеманс Бектарт, Жанна Сульцер и Клеманс Витт назвали решение апелляционного суда историческим, отметив, что впервые национальный суд признал, что действующий глава государства не имеет полного личного иммунитета.

Расследование было начато по иску, поданному Сирийским центром СМИ и свободы слова (SCM), Инициативой открытого общества по вопросам правосудия (OSJI) и Сирийским архивом.

Франция стала первой страной, выдавшей в ноябре 2023 года ордер на арест действующего главы иностранного государства за причастность к химическим атакам в августе 2013 года, которые привели к гибели более 1400 человек. Помимо Башара Асада, Франция выдала ордера на арест его брата Махера Асада, руководившего в то время дивизией сирийской армии, и двух генералов — Гассана Аббаса и Бассама аль-Хассана.