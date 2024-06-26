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В Дагестане арестованы родственники террориста
Суд Махачкалы заключил под стражу пятерых родственников одного из участников теракта в Дагестане
В Дагестане арестованы родственники террориста
Изображение: фрагмент видео, распространенного в социальных сетях / Others
26 июня 2024 г.

Советский суд Махачкалы заключил под стражу пятерых родственников одного из ликвидированных террористов, участвовавших в теракте в Дагестане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника агентства, пятеро арестованных являются братьями Османа Омарова, сына бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, который был уволен накануне. Суд арестовал Омар Омарова, Алимпашу Омарова, Исамагомеда Омарова и Муртазали Омарова на 13 суток, а Ису Омарова на 10 суток. Аресты были произведены по административной статье.

Кроме того, Кировский суд Махачкалы арестовал еще одного родственника убитого террориста на два дня.

Таким образом, всего в среду были арестованы шесть человек, связанных с участниками теракта.

В воскресенье, 23 июня, вооруженные люди напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС в Махачкале. Пятеро нападавших были убиты.

Российские власти заявляли, что к атакам причастны страны Запада и Украина. Американский Институт изучения войны предположил, что нападение организовала северо-кавказская ячейка ДАЕШ – «Вилаят Кавказ».

По факту нападений возбуждены уголовные дела по статьям о теракте, незаконном приобретении и хранении, а также хищении оружия. В Дагестане с 24 по 26 июня объявлен траур по погибшим.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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