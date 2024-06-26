Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Основной темой обсуждения стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке, вызванная действиями Израиля.

Как сообщили в Администрации турецкого лидера, в ходе разговора были затронуты вопросы израильских атак и угроз в отношении Ливана, а также продолжающиеся нападения на сектор Газа. Глава государства подчеркнул необходимость немедленного прекращения израильской агрессии, назвав попытки расширения конфликта «крайне опасными».

Турецкий лидер заявил о поддержке Ливана в противостоянии агрессивной политике Израиля. Он также призвал международное сообщество и исламский мир выступить против действий Израиля, угрожающих региональному и глобальному миру, подчеркнув неотложность этого шага.