ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган переговорил с премьером Ливана
Турецкий президент призвал остановить агрессию Израиля и выразил поддержку Ливану в телефонной беседе с премьер-министром страны
Президент Эрдоган переговорил с премьером Ливана
Наджиб Микати и Реджеп Тайип Эрдоган / Others
26 июня 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с премьер-министром Ливана Наджибом Микати. Основной темой обсуждения стала эскалация напряженности на Ближнем Востоке, вызванная действиями Израиля.

Как сообщили в Администрации турецкого лидера, в ходе разговора были затронуты вопросы израильских атак и угроз в отношении Ливана, а также продолжающиеся нападения на сектор Газа. Глава государства подчеркнул необходимость немедленного прекращения израильской агрессии, назвав попытки расширения конфликта «крайне опасными».

Турецкий лидер заявил о поддержке Ливана в противостоянии агрессивной политике Израиля. Он также призвал международное сообщество и исламский мир выступить против действий Израиля, угрожающих региональному и глобальному миру, подчеркнув неотложность этого шага.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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