Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время официального визита в Узбекистан предложил организовать регулярный обмен сведениями о гражданах республики, изменивших свои фамилии, имена, место рождения и другие персональные данные. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

На встрече с главой МВД Узбекистана Пулатом Бобожоновым обсуждались вопросы обеспечения прав и свобод граждан Узбекистана в России и граждан России в Узбекистане, предупреждения правонарушений среди мигрантов и пресечения незаконной миграции, а также борьбы с преступностью, включая киберпреступность, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Особое внимание было уделено взаимодействию отраслевых служб при поимке разыскиваемых граждан.

Колокольцев отметил, что большинство миграционных потоков в Россию составляют граждане стран СНГ благодаря безвизовому въезду и единому рынку труда Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако многие трудовые мигранты находятся вне правового поля, и их необходимо выявлять и привлекать к ответственности.

В числе предложений Колокольцева значится присоединение к соглашению о взаимной правовой помощи по административным вопросам в сфере обмена персональными данными, направление в Межгосударственный информационный банк сведений о гражданах республики для постановки на учет, а также организация регулярного обмена сведениями о гражданах Узбекистана, изменивших свои данные.

Главы МВД России и Узбекистана также договорились установить прямые контакты между Центром кибербезопасности МВД Узбекистана и Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России. По итогам встречи был подписан соответствующий протокол.

Президент России Владимир Путин во время визита в Узбекистан в мае текущего года сообщил, что в России проживают и работают более миллиона узбекистанцев, и заверил, что российские власти делают и будут делать все необходимое для обеспечения достойных условий труда и социальной защиты мигрантов.