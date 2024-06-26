ТУРЦИЯ
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Турция осуждает попытку переворота в Боливии
МИД Турции выразил обеспокоенность ситуацией в Боливии и призвал к восстановлению демократического строя в стране
Турция осуждает попытку переворота в Боливии
МИД Турции / Others
26 июня 2024 г.

Турция глубоко обеспокоена сообщениями о попытке государственного переворота против законно избранного правительства Боливии. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

В сообщении ведомства подчеркивается необходимость немедленного восстановления законности и стабильности в стране.

«Мы категорически осуждаем любые попытки переворотов и военного вмешательства, а также решительно выступаем против всех действий, направленных на свержение легитимных правительств», — гласит заявление внешнеполитического ведомства Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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