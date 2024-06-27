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Госдеп назвал причину смерти атташе
Официальный спикер Госдепартамента США подтвердил смерть американского дипломата в Киеве
Госдеп назвал причину смерти атташе
Фото: Reuters / Others
27 июня 2024 г.

Государственный департамент США подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер.

«Мы можем подтвердить смерть сотрудника американского правительства, который подчинялся главе миссии в посольстве в Киеве», - заявил спикер Госдепа.

Мэтью Миллер подчеркнул естественные причины смерти дипломата.

«Я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Насколько мы понимаем, он умер естественной смертью», - добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 25 июня в гостинице Hilton в Киеве было найдено тело атташе посольства США на Украине.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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