Государственный департамент США подтвердил смерть сотрудника посольства США в Киеве. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь ведомства Мэтью Миллер.

«Мы можем подтвердить смерть сотрудника американского правительства, который подчинялся главе миссии в посольстве в Киеве», - заявил спикер Госдепа.

Мэтью Миллер подчеркнул естественные причины смерти дипломата.

«Я знаю, что иногда теории заговора выходят из-под контроля. Насколько мы понимаем, он умер естественной смертью», - добавил он.

Ранее украинские СМИ сообщили, что 25 июня в гостинице Hilton в Киеве было найдено тело атташе посольства США на Украине.