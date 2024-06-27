Миссия главы Минобороны Израиля Йоава Галанта в Вашингтон оказалась успешной: США заявили, что готовы снять запрет на поставки американского оружия Тель-Авиву. Несмотря на то, что еще в мае президент Джо Байден выражал обеспокоенность из-за возможного применения американских вооружений против мирных жителей Газы.

С тех пор Израиль никак не изменил свою стратегию и продолжает продвигаться вглубь Рафаха, нарастив количество смертоносных авиаударов по городу. Однако Вашингтон, похоже, устал от собственной двойственности, когда одной рукой президент Байден останавливает отправку тяжелых бомб, а другой — постановляет выделить Израилю $1 млрд на закупку вооружений.

Высокопоставленный представитель администрации Байдена, проводивший брифинг для журналистов по итогам встречи с Галантом, указал: «‎Встречи израильского министра с высшими должностными лицами в Вашингтоне дали США возможность ускорить отправку некоторых партий оружия Тель-Авиву‎».

Фактически, США признали, что готовы удовлетворить все просьбы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который на прошлой неделе обрушился с публичной критикой на администрацию Байдена из-за поставок оружия. Белый дом ранее неоднократно отрицал задержки поставок оружия Тель-Авиву, помимо одной партии тяжелых бомб. Нетаньяху же утверждал, что Вашингтон еще в марте резко урезал отправки оружия Израилю.

Министр Галлант раскритиковал Нетаньяху за то, что тот публично высказывал свои претензии в адрес Байдена, вместо того чтобы решить вопрос в частном порядке. После встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном Йоав Галант объявил, что добился значительного прогресса в устранении «‎‎узких мест» в поставках оружия.

Теперь представители США и Израиля намерены изучить, как Израиль использует тяжелые бомбы в Газе, чтобы добиться окончательной разморозки и отправить это оружие Тель-Авиву.