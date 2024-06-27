Когда вечером 26 июня Джулиан Ассанж прибыл в аэропорт Канберры, столицы Австралии, его встречала огромная толпа в несколько сотен человек. Для многих австралийцев Ассанж стал символом борьбы с несправедливой американской системой и попытками Вашингтона умолчать неудобную правду.

26 июня суд на отдаленной тихоокеанской территории США острове Сайпан освободил Ассанжа, положив конец 14-летней судебной тяжбе. Первым делом его адвокаты поблагодарили премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе за то, что это стало возможным. Канберра последние несколько лет вела закулисную игру, чтобы добиться освобождения Ассанжа.

Дженнифер Робинсон, австралийский адвокат журналиста, подчеркнула, что дипломатия и интенсивное лоббирование высших властей США сыграли большую роль в освобождении Ассанжа после того, как ее подзащитный провел пять лет в британской тюрьме строгого режима и семь лет укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.

США требовали экстрадиции Ассанжа, ему грозил максимальный срок тюремного заключения в 175 лет. Вашингтон обвинял журналиста по 17 пунктам в нарушении Закона США о шпионаже, а также во взломе государственных сайтов. По соглашению, о котором стало известно 25 июня, основатель WikiLeaks признал себя виновным по одному обвинению в шпионаже и вышел на свободу.

Премьер Альбанезе заявил, что освобождение Ассанжа стало победой для Австралии, которая использовала все свои связи в области безопасности с Вашингтоном и Лондоном, чтобы спасти своего гражданина.

«Эта работа была сложной и продуманной. Вот как выглядит поддержка австралийцев по всему миру», — подчеркнул Альбанезе.

Австралия вместе с Великобританией давили на власти США, отмечая незаконность экстрадиции Ассанжа на американскую территорию. При этом еще десять лет назад в Австралии было консервативное правительство, которому не хватало политической воли поддержать Ассанжа. Но все изменилось в 2023 году, когда десятки законодателей в австралийском парламенте поддержали кампанию по возвращению Ассанжа домой, рассказал отец журналиста Джон Шиптон.

Этот поворот завершился принятием в феврале этого года парламентского постановления, призывающего к освобождению Ассанжа. При этом консерваторы тоже присоединились к этому требованию: консервативный законодатель Барнаби Джойс, в сентябре 2023 года тоже ездил в Вашингтон, чтобы лоббировать решение.

Операция по вызволению Ассанжа стала символом заботы австралийского правительства о своих гражданах, а Канберра выиграла от этого, поскольку смогла укрепить международный авторитет, а также углубить партнерство с США и Великобританией.