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Крушение поезда в Коми: 2 погибших, не найдена девочка
В РЖД сообщили об обнаружении двух погибших и продолжающихся поисках 15-летней девочки
Крушение поезда в Коми: 2 погибших, не найдена девочка
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура РФ / Others
27 июня 2024 г.

Два человека погибли и 10 получили серьезные травмы в результате крушения туристического поезда, который сошел с рельсов и упал в реку на севере России.

Тела двух человек были обнаружены под вагонами потерпевшего крушение поезда, следовавшего маршрутом Воркута - Новороссийск.

Трагедия произошла в Ресбулике Коми на перегоне Инта-Угольный вечером 26 июня.

Тело мужчины было найдено через почти 12 часов после аварии под одним из девяти перевернувшихся вагонов.

В тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка — ее с места трагедии вынесли на носилках.

В общей сложности более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

Утром 27 июня «Российские железные дороги» (РЖД) подтвердили смерть второго человека.

В том же сообщении в соцсетях РЖД сообщили, что по-прежнему ведутся поиски одного из 232 пассажиров.

Российские телеграм-каналы пишут, что речь идет о 15-летней девочке, которая путешествовала одна и направлялась к своим родственникам.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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