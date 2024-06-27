Два человека погибли и 10 получили серьезные травмы в результате крушения туристического поезда, который сошел с рельсов и упал в реку на севере России.

Тела двух человек были обнаружены под вагонами потерпевшего крушение поезда, следовавшего маршрутом Воркута - Новороссийск.

Трагедия произошла в Ресбулике Коми на перегоне Инта-Угольный вечером 26 июня.

Тело мужчины было найдено через почти 12 часов после аварии под одним из девяти перевернувшихся вагонов.

В тяжелом состоянии находится 14-летняя девочка — ее с места трагедии вынесли на носилках.

В общей сложности более 70 человек получили ранения разной степени тяжести.

Утром 27 июня «Российские железные дороги» (РЖД) подтвердили смерть второго человека.

В том же сообщении в соцсетях РЖД сообщили, что по-прежнему ведутся поиски одного из 232 пассажиров.

Российские телеграм-каналы пишут, что речь идет о 15-летней девочке, которая путешествовала одна и направлялась к своим родственникам.