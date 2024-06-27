Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл 26 июня в Нью-Йорк для участия в саммите начальников полиции ООН (UNCOPS-2024). Об этом сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

США объявили о введении санкций против Колокольцева и других высокопоставленных российских чиновников 25 февраля 2022 года, на следующий день после начала полномасштабного вторжения в Украину. Несмотря на санкции, Колокольцев не фигурирует в списке лиц, которым запрещен въезд в США, составленном Казначейством США.

Согласно пресс-релизу ООН, ЮНКОПС-2024, который пройдет с 26 по 27 июня, ставит своей целью «участие в укреплении международного мира, безопасности и развития для всех через объединяющую силу и стимулирующую роль национальной полиции и полиции ООН».

Волк также сообщила, что Колокольцев провел двусторонние встречи, в том числе с заместителем генсека ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа.

По словам Волк, Колокольцев говорил с Лакруа о нанесенном Украиной в июне ударе по Севастополю в аннексированном Крыму и призвал ООН дать оценку ситуации.

В Минобороны России утверждают, что Украина в ходе атаки на полуостров использовала оружие, поставленное США. В результате, как сообщают власти РФ, погибли четыре человека и 151 получил ранения.