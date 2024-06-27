Йеменские хуситы заявили в среду, что в ходе их военной операции совместно с иракскими военизированными формированиями было поражено судно в израильском порту Хайфа.
Атака была произведена с помощью ударных БПЛА, заявляют представители движения.
Целью операции стал контейнеровоз MSC Manzanillo под португальским флагом. Об этом заявил военный представитель группировки Яхья Сари в своем выступлении по телевидению.
Пресс-секретарь заявил, что израильские военные не знают ни о каком подобном инциденте, и что в порту Хайфы нет никаких признаков чего-либо необычного.
С ноября хуситы наносят беспилотные и ракетные удары по судоходным путям в знак солидарности с палестинцами в Газе.
В результате многочисленных воздушных атак группировки два судна были потоплены, одно захвачено и были убиты по меньшей мере три моряка.