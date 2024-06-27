Болельщики ликуют: сборная Турции вышла в плей‑офф Евро-2024

Сборная Турции обыграла национальную команду Чехии со счетом 2:1 в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024 года и вышла в плей‑офф. В 1/8 финала турнира турецкая команда сыграет с Австрией. Чемпионат Европы 2024 года проходит в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля. Турнир включает 24 команды, разделенные на шесть групп. Матчи проходят на стадионах в Берлине, Мюнхене, Франкфурте, Гамбурге и других городах. В плей-офф проходят лучшие две команды из каждой группы и четыре лучшие третьи команды. Турция принимает участие в чемпионате в 6-й раз. Полуфиналы пройдут 9 и 10 июля, а финал состоится 14 июля на Олимпийском стадионе в Берлине. #trtнарусском #Евро2024 #чемпионатЕвропы #футбол #сборнаяТурции #плейофф #Германия2024 #ТурцияАвстрия #групповойэтап #турнир #спорт #футбол2024 #турция #новости #трт #новостимира