Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми: есть погибшие

В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, что привело к гибели по меньшей мере двух человек. Авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна в результате обильных осадков. На видео с места происшествия видны значительные повреждения вагонов и работы спасательных служб. Сообщается, что несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. На месте происшествия работают спасатели, медицинские службы и представители железнодорожной компании. Ведется расследование причин аварии, и железнодорожная компания уже приступила к восстановительным работам на поврежденном участке пути. Аварии на железной дороге, особенно в условиях неблагоприятных погодных условий, не редкость. Такие инциденты требуют быстрой реакции от всех служб, чтобы минимизировать потери и предотвратить дальнейшие происшествия. Ключевые слова: поезд сошел с рельсов, авария в Коми, пассажирский поезд, железнодорожная авария, причины аварии, подмыв полотна, обильные осадки, спасательные работы. #trtнарусском #поезд #авария #коми #жд #россия #поезда #ржд #железнодорожнаяавария #спасательныеработы #новости #трт #новостимира