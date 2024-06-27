ПОЛИТИКА
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Пассажирский поезд сошел с рельсов в Коми: есть погибшие
В Коми сошел с рельсов пассажирский поезд, что привело к гибели по меньшей мере двух человек. Авария произошла из-за подмыва железнодорожного полотна в результате обильных осадков. На видео с места происшествия видны значительные повреждения вагонов и работы спасательных служб. Сообщается, что несколько вагонов сошли с рельсов и перевернулись. На месте происшествия работают спасатели, медицинские службы и представители железнодорожной компании. Ведется расследование причин аварии, и железнодорожная компания уже приступила к восстановительным работам на поврежденном участке пути. Аварии на железной дороге, особенно в условиях неблагоприятных погодных условий, не редкость. Такие инциденты требуют быстрой реакции от всех служб, чтобы минимизировать потери и предотвратить дальнейшие происшествия. Ключевые слова: поезд сошел с рельсов, авария в Коми, пассажирский поезд, железнодорожная авария, причины аварии, подмыв полотна, обильные осадки, спасательные работы. #trtнарусском #поезд #авария #коми #жд #россия #поезда #ржд #железнодорожнаяавария #спасательныеработы #новости #трт #новостимира
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27 июня 2024 г.
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