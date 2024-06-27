Пхеньян готовится отправить свои военно-инженерные подразделения для поддержки российских войск в оккупированных регионах Украины, передает южнокорейский телеканал TV Chosun со ссылкой на чиновника в Сеуле.

По его данным, Северная Корея направит крупные инженерные силы в оккупированную Донецкую область уже в июле этого года, чтобы помочь российским военным в восстановлении инфраструктуры в Донецке.

Канал отмечает: в составе вооруженных сил КНДР есть 10 инженерных бригад. Подсчеты TV Chosun показывают, что Пхеньян может отправить три или четыре из этих бригад в оккупированные районы Украины. Взамен РФ могла заплатить Пхеньяну не менее $115 млн, отмечает канал.

Инженерная поддержка со стороны Северной Кореи может позволить российским боевым силам сосредоточиться на боевых операциях на линии фронта, а также расширить зону наступления на востоке Украины. Возможным результатом этого сотрудничества может стать повышение оперативной эффективности военных усилий Москвы в оккупированных областях.

РФ ставит целью полную оккупацию четырех регионов востока Украины — Донецкой, Запорожской, Херсонской и Луганской областей. За два года войны с Киевом Москва так и не смогла полностью оккупировать ни один из указанных регионов.

Отправка северокорейских рабочих под видом строителей в восточные области Украины позволит руководству КНДР получать оплату в валюте. Это нарушает международные санкции ООН против Пхеньяна, однако Россия еще в марте дала понять, что не намерена твердо придерживаться санкционного режима против КНДР.

Оборонный пакт о стратегическом сотрудничестве, заключенный во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян, представляет заметный сдвиг в восточной политике Москвы. Договор между Россией и Северной Кореей предусматривает взаимную военную помощь в случае агрессии против любой из стран.

Кроме того, пакт формализует скрытую поддержку, которую Северная Корея оказывала России, включая поставки баллистических ракет малой дальности и других боеприпасов. Южнокорейская разведка указывает, что в прошлом году КНДР отправила в РФ около 2000 контейнеров с военными грузами, включая баллистические снаряды, противотанковые управляемые ракеты и артиллерийские снаряды.